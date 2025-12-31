Orquestra Clássica da Madeira dá as boas-vindas a 2026 com concerto

A ANSA/Orquestra Clássica da Madeira (OCM) mantém a tradição e arranca 2026 com o tradicional Concerto de Ano Novo no Teatro Municipal Baltazar Dias, contando com o apoio da Câmara Municipal do Funchal. Estão previstas duas sessões, às 17 e às 20 horas.

A OCM far-se-á acompanhar pela voz do tenor madeirense Alberto Sousa e sob a direcção do maestro convidado italiano Gianluca Marcianò, elogiado pela Sunday Times pela sua “infalivelmente teatral e idiomática direcção”.

O repertório vai incluir célebres obras clássicas do século XIX da dinastia Strauss, bem como conhecidas canções napolitanas, em consonância com o título deste concerto - ‘An Italian in Vienna’ - que realça a origem italiana do maestro convidado. Serão interpretadas obras da dinastia Strauss, “uma das famílias musicais mais famosas e influentes da história, que deixaram um impacto duradouro na cena musical vienense do século XIX”, referiu Norberto Gomes, director artístico da Orquestra Clássica da Madeira.

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 1 de Janeiro, Dia de Ano Novo e Dia Mundial Paz:

1788 - Lançamento do primeiro número do jornal britânico The Times.

1804 - Independência do Haiti.

1898 - Bronx, Brooklyn, Queens e Staten Island juntam-se a Manhattan, consolidando os limites da cidade de Nova Iorque.

1899 - A luz elétrica chega à cidade da Guarda, uma das primeiras a adotar a nova tecnologia.

1902 - Primeira transmissão pública de rádio nos Estados Unidos.

1914 - A St. Petersburg-Tampa Air Boat Line, primeira companhia aérea da história, realiza o primeiro voo comercial entre São Petersburgo, na Rússia, e a Florida, nos Estados Unidos.

1938 - Sai o primeiro número do semanário Século Ilustrado.

1980 - A Região Autónoma dos Açores é abalada por um sismo de grau 7 na escala de Mercalli que provoca a destruição parcial de Angra do Heroísmo.

1982 - A atleta portuguesa Rosa Mota vence, pela primeira vez, a corrida de São Silvestre de São Paulo, Brasil. Conquistaria o primeiro lugar nos seis anos seguintes.

1986 - Portugal e Espanha entram na Comunidade Económica Europeia.

1987 - Agência de Notícias Lusa inicia a atividade.

1989 - O novo Passaporte Europeu é adotado por Portugal.

1990 - O petroleiro espanhol Aragon larga uma enorme mancha de crude ao largo da ilha de Porto Santo, na Madeira.

1994 - Entra em vigor o Acordo de Comércio Livre da América do Norte (NAFTA), entre Estados Unidos, Canadá e México, com o objectivo de criar "um grande mercado continental", como afirmou recentemente Ronald Brown, responsável norte-americano pelo Comércio, para fazer frente ao bloco económico da Comunidade Europeia.

1997 - Toma posse o novo secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Kofi Annan, 58 anos, natural do Gana.

1999 - É lançado o Euro, que nos primeiros três anos é uma moeda invisível, usada apenas para fins contábeis, por exemplo, em pagamentos eletrónicos.

2000 - Início da segunda presidência portuguesa da União Europeia, um exercício que termina a 30 de junho.

2011 - Dilma Rousseff, economista de 63 anos, toma posse como primeira e 36ª Presidente da República do Brasil.

2015 - Dilma Rousseff toma posse para um segundo mandato como Presidente da República do Brasil.

2017 - António Guterres inicia mandato de cinco anos como secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

2018 - Salário mínimo de 580 euros entra em vigor e abrange 800 mil trabalhadores.

2019 - Jair Messias Bolsonaro é empossado como o 38.º Presidente da República Federativa do Brasil.

2023 - Luiz Inácio Lula da Silva é empossado como o 39.º Presidente da República Federativa do Brasil, em Brasília.

2025 - A Ucrânia suspende o transporte de gás natural russo através do seu território (ponto de entrada de Sudzha, na fronteira leste da Ucrânia, para os pontos de saída nas fronteiras oeste e sul), no âmbito do fim do contrato, que Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky Zelensky considera "uma das maiores derrotas" de Moscovo.

