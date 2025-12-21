Está esgotado o concerto de estreia da Orquestra Jovem Sinfonia da Madeira

O concerto inaugural da Orquestra Jovem Sinfonia da Madeira, que se realiza hoje, pelas 18 horas, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, esgotou.

Este concerto inaugural é um marco importante na valorização das novas gerações de músicos da Região. Tem a direcção artística da jovem maestrina Patrícia Khachkalyan Gomes e celebra o talento emergente e a paixão pela música sinfónica, num programa de grande diversidade e expressividade.

Serão interpretadas obras de Joly Braga Santos, Dmitri Shostakovich e Edward Elgar, com a participação especial do pianista Rafael Kyrychenko e do trompetista Pedro Dantas.

Um concerto de excelência musical, onde a Orquestra Jovem Sinfonia da Madeira promete encantar o público e afirmar-se como um novo símbolo de dinamismo e talento artístico na Região Autónoma da Madeira.

Esta iniciativa tem o apoio da Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, entidade gestora e dinamizadora da Orquestra Clássica da Madeira, do Banco BPI e da Fundação 'la Caixa'.