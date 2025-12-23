Concerto de Ano Novo com a Orquestra de Bandolins da Madeira

A Orquestra de Bandolins da Madeira apresenta, a 1 de Janeiro, pelas 18 horas, no Auditório do Centro de Congressos da Madeira, o seu Concerto Especial de Ano Novo, abrindo o novo ano com música, tradição e excelência artística.

Reconhecida como uma das Orquestras de Bandolins mais antigas e, simultaneamente, mais jovens da Europa, a Orquestra de Bandolins da Madeira afirma-se como uma referência singular no panorama musical europeu, refletindo a vitalidade cultural de uma região de excelência no seio da comunidade europeia.

Integrado na Temporada Artística 2025/2026, este Concerto de Ano Novo decorre sob a direcção artística do maestro André Martins e apresenta um programa especialmente concebido para esta ocasião festiva, reunindo 'light classics', valsas e polcas, numa seleção de obras dos grandes clássicos da música mundial, cuidadosamente adaptadas à sonoridade única do bandolim.

Mais do que um concerto, esta é uma celebração da música enquanto linguagem universal, capaz de unir públicos, despertar emoções e comunicar para além das palavras. Um convite a ouvir, sentir e iniciar o novo ano ao som de uma das mais emblemáticas formações musicais da Madeira. Orquestra de Bandolins da Madeira

Os bilhetes encontram-se à venda nos seguintes locais: Meo Blue Ticket, Madeira Best, Ticketline, Loja Gaudeamus, Fórum Madeira e Casino da Madeira.