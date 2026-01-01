Tradicional fogo-de-artifício deu boas-vindas a 2026 na Madeira
O espectáculo foi condicionado do ponto de vista estético pela nuvens baixas
Veja transmissão em directo e confira as fotografias da ASPRESS
Apesar dos avisos de mau tempo, d e alguma chuva que se fez sentir e dos receios instalados, o tradicional espectáculo pirotécnico, um dos maiores cartazes da Madeira, encheu de luz e cor o Funchal, que até ao fim da tarde estava com muita pouca gente.
O momento aguardado com grande expectativa todos os anos - e que transmitimos em directo no Facebook - teve a duração de oito minutos, com fogo lançado a partir de 58 postos - 26 localizados no anfiteatro, 25 na avenida marginal e cinco em embarcações ao largo da baía -, num total de 22 toneladas de material pirotécnico e 97 mil disparos.
O espectáculo de fogo-de-artifício foi condicionado do ponto de vista estético nalgumas zonas pela nuvens baixas e algum vento e chuva, mas tal não impediu que o espectáculo pirotécnico não fosse realizado, com muito estrangeiro a ver.
O navio Silver Muse, que fazia esta quarta-feira a escala inaugural na Madeira, cancelou a escala no Funchal na noite de fim de ano. Contudo, o Porto do Funchal recebeu mais de 30 mil pessoas, 22 mil das quais passageiros, que chegaram em 11 navios de cruzeiro e um veleiro para assistir à passagem de ano.
Bollete, Spirit of Adventure, Ambience, Santa Maria Manuela, AIDAbella, Mein Schiff Relax, Marella Voyager, Spirit of Discovery, Artania, Arcadia, Mein Schiff 7 e Mein Schiff 3.
A Região investiu 4,6 milhões de euros nas festividades de Natal e Fim de Ano, que começaram em 1 de Dezembro e se prolongam 7 de Janeiro de 2026, sendo que a taxa de ocupação hoteleira nesta altura de passagem de ano ronda aos 100%.