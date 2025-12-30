Viatura pegou fogo na Avenida do Mar

Uma viatura incendiou-se esta manhã, cerca das 5 horas, na Avenida do Mar, nas imediações da estação do teleférico, mobilizando meios dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Para o local foram enviados oito operacionais, apoiados por uma viatura pesada de combate a incêndios e uma ambulância. À chegada das equipas, as chamas já se encontravam extintas, não havendo registo de feridos, adiantou fonte da corporação.

As causas do incêndio permanecem por apurar. A ocorrência provocou constrangimentos momentâneos na circulação naquela zona da frente-mar, enquanto decorriam os procedimentos de segurança e a verificação do local.