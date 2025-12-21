Capitania do Funchal estende aviso de agitação marítima até amanhã à tarde

A Capitania do Porto do Funchal prolongou até às 18h00 de amanhã o aviso de agitação marítima forte que se encontra em vigor.

Esta decisão surge na sequência da previsão geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima feita pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que aponta para vento do quadrante Norte moderado a fresco (20 a 39 km/hora), por vezes muito fresco (40 a 50 km/hora) no início, diminuindo gradualmente para bonançoso a moderado (13 a 30 km/hora) a partir do início da manhã. Na costa Norte teremos ondas de noroeste com 3,5 a 5 metros de altura, diminuindo para 3 a 4 metros de altura no final do período. Já na costa Sul, as ondas serão de oeste com 1 a 2 metros de altura, sendo de 2 a 3 ,5 metros de altura na parte Oeste.

Face a este quadro, a nota assinada pelo capitão-de-mar-e-terra Bruno Ferreira Teles recomenda a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras. Deverá ser reforçada a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas. É de evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de protecção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda. Não se deve praticar a actividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras.