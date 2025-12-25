Cinco crianças entre dez feridos por intoxicação numa casa em Coimbra

Dez pessoas, entre as quais cinco crianças, ficaram hoje feridas sem gravidade por intoxicação por monóxido de carbono numa habitação nos arredores de Coimbra, disse fonte dos bombeiros.

Fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Protecção Civil da Região de Coimbra disse que o incidente terá tido origem numa braseira e provocou 10 feridos leves, cinco adultos e cinco crianças, que foram transportados para o hospital.

Na sequência do alerta, dado cerca das 8h00, deslocaram-se à habitação, localizada em Casal das Figueiras, em São Martinho de Árvore, no município de Coimbra, um total de 27 operacionais, apoiados por 11 viaturas.

A mesma fonte indicou que, para socorrer as vítimas, foi necessário activar 10 ambulâncias - dos Bombeiros Sapadores e Voluntários de Coimbra, Montemor-o-Velho e Cantanhede, bem como da Cruz Vermelha Portuguesa e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) -, que tiveram ainda o apoio da viatura médica de emergência e reanimação (VMER/INEM) do Hospital da Figueira da Foz e da GNR, que tomou conta da ocorrência.

Na sequência do incidente, soube-se que a rápida reacção de um dos elementos da família foi determinante para evitar uma tragédia na manhã de Natal, em Casal de Figueiras, na localidade de São Martinho de Árvore, no concelho de Coimbra.

Segundo informações avançadas pelo Diário de Coimbra, a indisposição sentida por um dos adultos ao acordar levou ao alerta para o 112, por volta das 8h00, permitindo o socorro imediato das dez pessoas que pernoitaram na habitação, todas intoxicadas por monóxido de carbono.

Entre os feridos contam-se cinco adultos, com idades entre os 22 e os 44 anos, e cinco crianças, incluindo um bebé de dois meses, além de outros menores. Todos foram considerados feridos ligeiros e transportados para unidades hospitalares - os adultos para os Hospitais da Universidade de Coimbra e as crianças para o Hospital Pediátrico de Coimbra.

De acordo com o sub-chefe Paulo Serra, dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, na habitação residia um casal com três crianças, que acolheu familiares na noite da consoada, perfazendo um total de dez pessoas. A família, de origem africana, terá deixado durante a noite uma refeição tradicional a confeccionar na lareira, uma prática que exige várias horas de preparação.

O braseiro resultante dessa confecção terá provocado a acumulação de monóxido de carbono no interior da casa, levando ao surgimento de sintomas.