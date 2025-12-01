Sismo de magnitude 2,3 ao largo das Desertas

Um sismo de magnitude 2,3 foi registado às 01h36m29s desta segunda-feira, primeiro dia de Dezembro. Segundo os registos preliminares da rede sísmica nacional do IPMA, o abalo ocorreu a sudoeste das Ilhas Desertas, a menos de 100 quilómetros do Funchal, a uma profundidade de 4 quilómetros.

Trata-se do sétimo sismo registado na Região da Madeira nos últimos 28 dias, desde o passado dia 4 de Novembro.