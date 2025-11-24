Autoridades espanholas resgataram 260 pessoas ao largo das Canárias

As autoridades espanholas resgataram 260 pessoas no domingo, que viajavam em duas embarcações precárias, incluindo 57 menores idade e 30 mulheres.

O Serviço de Salvamento Marítimo e o Serviço de Emergência do arquipélago espanhol das Canárias foram alertados sobre a presença das duas embarcações perto da costa de El Hierro ao final da tarde de domingo.

Devido à proximidade da costa, o desembarque ocorreu pouco depois em La Restinga, a sul de El Hierro, onde receberam assistência do Serviço de Salvamento Marítimo e das equipas médicas presentes no local.

Fontes ligadas às autoridades espanholas disseram à agência EFE que quatro pessoas com problemas de saúde ligeiros foram encaminhadas para centros médicos.

A primeira embarcação a chegar a El Hierro transportava 104 pessoas, entre as quais 35 menores e 20 mulheres.

A segunda embarcação transportava 156 pessoas, das quais 22 eram menores e dez mulheres.

Desde janeiro já chegaram às ilhas Baleares mais de 350 embarcações, transportando mais de 6.500 migrantes, segundo a contagem da agência de notícias EFE com base em dados do Ministério do Interior (correspondente ao Ministério da Administração Interna) e da Delegação do Governo espanhol nas Baleares.

Em 2024, 5.882 migrantes chegaram ao arquipélago por via marítima, de acordo com o Relatório Anual de Segurança Nacional do Ministério do Interior de Espanha.