Quatro encapuçados assaltam loja à mão armada em Sacavém e amarram dono

Quatro encapuçados roubaram hoje a caixa registadora de uma loja em Sacavém, no concelho de Loures, distrito de Lisboa, depois de amarrarem o proprietário com fita-cola, disse à Lusa fonte da PSP.

De acordo com a fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, os quatro encapuçados entraram cerca das 08:30 numa loja em Sacavém, dois deles com armas de fogo e os outros dois com armas brancas.

"Amarraram o proprietário com fita-cola e levaram a caixa registadora", acrescentou a fonte, desconhecendo mais pormenores.

A vítima não sofreu qualquer ferimento, segundo a mesma fonte, precisando que o alerta para o assalto foi dado cerca das 09:20.