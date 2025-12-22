Há quatro milhões de euros em bolsas de estudo para apoiar universitários

Cresce o número de madeirenses no Ensino Superior, com a maioria a escolher instituições do continente. No total, há 9.352 alunos a frequentar o nível de ensino pós-secundário. Neste ano, o Governo Regional orçamentou cerca de 4 milhões de euros para bolsas de estudo. A secretária da Educação, Elsa Fernandes, aponta dificuldades dos jovens no acesso a apoios nacionais e lamenta a falta de ajuda do Estado à Universidade da Madeira. O tema faz a manchete da edição impressa desta segunda-feira do DIÁRIO.

A foto em maior destaque na primeira página está relacionada com o jogo de ontem do Clube Desportivo Nacional, que, ontem, teve uma reacção firme que lhe permitiu chegar a um empate. Os alvinegros recuperaram de uma desvantagem de dois golos frente ao AFS e garantiram um ponto valioso fora de casa. A equipa madeirense só joga agora a 2 de Janeiro, na recepção ao Vitória de Guimarães. Entretanto, o Marítimo goleou o Leixões (4-1) e segue na liderança da II Liga.

Nesta edição ficamos ainda a saber que as missas do parto aquecem as madrugadas dos emigrantes em Londres há 24 anos. Saudades da Madeira enchem a igreja dos Scalabrini Fathers, juntando famílias e amigos. Dezenas de fiéis chegam cedo para marcar lugar. Há quem viaje duas horas de carro para não perder recriação de tradição madeirense.

O SESARAM que passa a realizar cirurgias pioneiras em Urologia e a Madeira ganha uma nova operação Gatwick-Funchal a partir do Inverno 2026/27 são outras notícias com chamada à primeira página.

