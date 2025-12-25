Forças Armadas atacam refinaria russa ligada ao abastecimento militar

A Ucrânia atacou hoje uma grande refinaria na Rússia diretamente ligada ao abastecimento das forças armadas russas, com recurso a mísseis britânicos Storm Shadow, anunciou o Estado-Maior das forças armadas ucranianas.

A refinaria de Novoshakhtinsk foi atacada por vários mísseis que causaram múltiplas explosões", disse o Estado-Maior numa publicação na rede social X (antigo Twitter).

Esse tipo de armamento já foi por diversas vezes utilizado em ataques no território russo.

"As unidades da força aérea ucraniana atacaram com sucesso a fábrica de produtos petrolíferos de Novoshakhtinsk na região de Rostov, na Rússia, com mísseis cruzeiro Storm Shadow disparados a partir do ar", de acordo com a comunicação militar, citada pela agência France Presse (AFP).

O Estado-Maior explicou que a refinaria em causa é uma das principais fornecedoras de produtos petrolíferos no sul da Rússia e "está diretamente ligada ao abastecimento das forças armadas da Federação da Rússia", nomeadamente combustível diesel e querosene para a aviação.

A Ucrânia, que sofre diariamente ataques russos de mísseis e drones com longo raio de ação retalia atacando instalações e infraestruturas energéticas.