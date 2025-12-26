Trocas de prendas e promoções levam madeirenses às lojas

Depois da azáfama da procura das melhores prendas para oferecer, começa a tradicional troca de artigos na 'Primeira Oitava', que reflecte o movimento registado nas lojas. Esta tarde, o DIÁRIO esteve no centro comercial Plaza e verificou o movimento das pessoas que procederam a trocas de presentes recebidos durante esta quadra festiva, mas também a procura pelas promoções.

As lojas registavam um fluxo constante de clientes, sobretudo nas áreas de vestuário e calçado. Alguns estabelecimentos apresentavam filas, não só por causa da troca de artigos, mas também de clientes que aproveitavam já alguns 'achados' das promoções existentes.

João Freitas e Carolina Silva disseram ao DIÁRIO que aproveitaram o feriado para passear e ver algumas lojas. "Não vim com o objectivo de comprar, mas se encontrar algo que goste e em promoção vou aproveitar", confirmou Carolina.

Ver Galeria

Já Carina Rodrigues, que passeava pelo 'shopping' com a filha, explicava que foi proceder à troca de uma prenda que a menor recebeu. "Ontem disse-me que não tinha gostado da cor de umas calças que tinha recebido. Eu disse-lhe que hoje já trocávamos e não era preciso ficar triste. Também como estão algumas coisas em promoção pode ser que dê para levar duas pelo preço de uma", admitiu.

Para além das trocas, o espaço foi também procurado por quem apenas quis aproveitar o ambiente para momentos de lazer. Foi possível observar pessoas a beber café nas áreas de restauração e famílias que trouxeram as crianças para passar tempo no shopping e brincar nas áreas destinadas ao lazer infantil.

O supermercado, depois de ter estado encerrado ontem, registava também algum movimento de clientes, que aproveitavam para fazer algumas compras.