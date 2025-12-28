Navio 'Costa Fortuna' traz quatro mil pessoas para passar o dia na Madeira
O Porto do Funchal está a movimentar este domingo mais de quatro mil pessoas, 3.123 das quais passageiros, que chegaram a bordo do navio de cruzeiro 'Costa Fortuna'.
Numa escala agenciada pela Blatas, o 'Costa Fortuna' entrou no Porto do Funchal pelas 7 horas, proveniente de Santa Cruz de La Palma, e regressa ao mar pelas 17 horas, com destino a Santa Cruz de Tenerife.
O navio da Costa Cruises está a realizar uma viagem de 16 dias que começou em Savona, Itália, a 13 de Dezembro, e termina amanhã, segunda-feira, em Santa Cruz de Tenerife. Já passou por França (Marselha), Espanha (Barcelona, Cádis, e ilhas canárias de Gran Ganaria, La Gomera, La Palma, Tenerife e Lanzarote) e Marrocos (Agadir), antes de chegar ao Funchal, onde cruzou-se com o veleiro Santa Maria Manuela que tem estado a navegar entre o Funchal e o Porto Santo.
Amanhã, segunda-feira, o Porto do Funchal recebe dois navios de cruzeiro: 'AIDAcosma' e 'AIDAmar'. Em conjunto, trazem mais de 11 mil pessoas.