Pop-up de roupa em segunda mão no Funchal

A estilista madeirense Maria do Carmo promove este sábado, 20 de Dezembro, mais um pop-up de roupa em segunda mão, uma iniciativa desenvolvida em parceria com a loja solidária Estimei, que já vai na sua sexta edição. O evento decorre entre as 15 e as 22 horas, no primeiro andar do Barreirinha Bar Café, na cidade do Funchal.

O pop-up apresenta uma selecção de peças de vestuário e acessórios em segunda mão, provenientes das doações recebidas pela Estimei, loja de usados situada na Rua dos Ferreiros e em funcionamento desde 2017. A curadoria das peças é assegurada por Maria do Carmo, que assume também o papel de styling e acompanhamento do público durante o evento.

