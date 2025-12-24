Quatro navios de cruzeiro passam pelo Porto do Funchal nesta véspera Natal
Além do Marella Voyager e do Azura, que desde esta manhã de quarta-feira, 24 de Dezembro, embelezavam o Porto do Funchal, juntam-se-lhes o Wind Star e o Le Laperouse, respectivamente com 207 e 266 pessoas a bordo.
Os navios de cruzeiros Azura e Marella Voyager estão a embelezar o Porto do Funchal nesta véspera de Natal, 24 de Dezembro.
No Porto Santo, está o veleiro Santa Maria Manuela, que navega com sete passageiros e 16 tripulantes, e vai passar o Natal na ilha.
Segundo a APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, o Azura chegou ao Funchal ainda de madrugada, pelas 6:15 horas, com 4.281 pessoas a bordo.
O navio agenciado pela Blatas chegou de Santa Cruz de La Palma e continua a viagem, às 22 horas, em direção a Santa Cruz de Tenerife.
Está a navegar com 3.233 passageiros e 1.147 tripulantes, num cruzeiro de duas semanas pelas ilhas Canárias e Madeira.
Pouco depois da entrada do Azura, chegou o Wind Star com 207 pessoas a bordo (103 passageiros e 104 tripulantes).
O navio vem de Santa Cruz de La Palma e vai amanhecer no Dia de Natal no Funchal, numa escala também da responsabilidade da Blatas. Segue por volta do meio-dia, para Lanzarote, continuando a viagem de 10 dias na rota da Cruise Atlantic Islands (CAI).
Também para uma escala longa, neste caso até ao início da tarde de sexta-feira, dia 26 de Dezembro, chegou pelas 13 horas, o Le Laperouse. Igualmente agenciado pela Blatas, o navio da Ponant traz 148 passageiros e 120 tripulantes para passar o Natal na Madeira. Veio de Tanger, Marrocos, e segue para La Estaca, em Canárias.
Os três cruzam-se com o Marella Voyager, que chegou na terça-feira de Fuerteventura com 1.938 passageiros e 781 tripulantes. Numa escala da responsabilidade da Agência Ferraz, passou a noite na pontinha, prosseguindo viagem esta tarde, pelas 18 horas, para Santa Cruz de Tenerife. Está também na rota CAI.