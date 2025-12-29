'Falcon' transporta doente da Madeira para o continente
A Força Aérea Portuguesa realizou, na manhã de ontem, o transporte de um doente que necessitava de cuidados de saúde diferenciados.
A missão assegurou a ligação entre a Região Autónoma da Madeira e o continente. Para o efeito, foi utilizado um avião Falcon 50, pertencente à Esquadra 504 — 'Linces'.
A informação foi divulgada pela Força Aérea Portuguesa através da rede social X.
