'Falcon' transporta doente da Madeira para o continente

A Força Aérea Portuguesa realizou, na manhã de ontem, o transporte de um doente que necessitava de cuidados de saúde diferenciados.

A missão assegurou a ligação entre a Região Autónoma da Madeira e o continente. Para o efeito, foi utilizado um avião Falcon 50, pertencente à Esquadra 504 — 'Linces'.

A informação foi divulgada pela Força Aérea Portuguesa através da rede social X.