 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

'Merlin' transportou três doentes entre o Porto Santo e a Madeira

None
Foto X/ Força Aérea Portuguesa

No início da noite de sábado, 27 de Dezembro, a Força Aérea Portuguesa realizou mais uma missão de aeromédica entre as ilhas do Porto Santo e a Madeira. 

Desta feita, três doentes, que necessitavam de cuidados médicos, foram transportados pelo helicóptero EH 101 - Merlin, da Esquadra 751 - 'Pumas', que está em destacamento permanente no Aeródromo de Manobra N.º 3, Porto Santo.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo