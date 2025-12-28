'Merlin' transportou três doentes entre o Porto Santo e a Madeira

No início da noite de sábado, 27 de Dezembro, a Força Aérea Portuguesa realizou mais uma missão de aeromédica entre as ilhas do Porto Santo e a Madeira.

Desta feita, três doentes, que necessitavam de cuidados médicos, foram transportados pelo helicóptero EH 101 - Merlin, da Esquadra 751 - 'Pumas', que está em destacamento permanente no Aeródromo de Manobra N.º 3, Porto Santo.