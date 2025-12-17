Força Aérea faz transporte de doente para a Madeira

A Força Aérea Portuguesa realizou, esta noite, mais um transporte aeromédico entre as ilhas do Porto Santo e a Madeira.

Em causa estava um doente que necessitava de cuidados médicos diferenciados.

Para esta missão foi activado o helicóptero EH-101 Merlin da Esquadra 751 – 'Pumas', destacado no Aeródromo de Manobra N.º 3, em Porto Santo.