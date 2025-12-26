Gouveia e Melo alterou a sua opinião pública sobre a ligação marítima Madeira-continente?

O candidato à presidência da República, Henrique Gouveia e Melo, está hoje de visita à Madeira, no âmbito de uma deslocação eleitoral que inclui contactos com a população e apoiantes locais.

Nas redes sociais, rapidamente começaram a surgir diversos comentários a favor e contra o candidato às eleições presidenciais, que se realizam a 18 de Janeiro. Entre as opiniões, há quem destaque um tema: o ferry e a posição do candidato sobre esta ligação.

Alguns comentários referem que Gouveia e Melo terá exposto publicamente a sua opinião contra a ligação marítima entre a ilha da Madeira, sugerindo que esta posição terá mudado. “Agora veio desmentir a afirmação que fez da última vez que esteve cá”, “Ele é contra a Madeira ter ligação ao continente. Já disse isso várias vezes” ou “Vens enganar os Madeirenses desta vez, dizendo que concordas com o ferry?”, são algumas das mensagens partilhadas.

Mas será que Henrique Gouveia e Melo alterou a sua opinião pública sobre uma possível reactivação da ligação marítima entre a Madeira e o continente?

Para responder a esta questão, é necessário recorrer aos nossos arquivos e a uma pesquisa para verificar se o almirante terá ou não mudado a sua posição.

Numa visita à Região, em Julho deste ano, Henrique Gouveia e Melo afirmou que não se justifica uma ligação marítima de passageiros entre a Madeira e o continente.

"Não me parece que [o ferry] seja uma necessidade", referiu em declarações à Antena 1, durante uma visita à Unidade Autónoma de Gás dos Socorridos, do Grupo Sousa, justificando a sua posição invocando “a distância e os custos” que a operação acarretaria.”

Ainda na mesma altura, o candidato concedeu uma entrevista ao DIÁRIO, na qual defendia que o “mar é um elemento de liberdade para Portugal” e que “quem não perceber isso, não compreende verdadeiramente a nossa história nem o nosso enquadramento geoestratégico”.

Entrevista de Henrique Gouveia e Melo ao Diário de Notícias da Madeira no dia 5 de Julho de 2025

Face estas últimas declarações, pode-se dizer que, aparentemente, a ligação ‘ferry’ entre a Madeira e o continente não entra nesse enquadramento.

Também à RTP Madeira, Gouveia e Melo reiterou a sua opinião: "Se houver alternativas que são mais rápidas, mais seguras e mais económicas, não faz sentido ir para uma alternativa que é mais lenta, economicamente menos importante ou menos favorável. No entanto, há certas especificidades da situação que devem ser analisadas. Por exemplo, se eu através de um ferry consigo transportar as viaturas particulares de uma forma mais simples, será que não consigo transportar com transportes normal de contentores, também de uma forma mais simples? Estas coisas devem ser analisadas e a decisão deve ser baseada em evidência e não em emoções."

Mencionou também que a rentabilidade da linha deve ser analisada, mas não é o único factor a ter em atenção:

"A rentabilidade num arquipélago como este, que sofre de insularidade, não é o único factor, mas é importante. Porque nós podemos fazer, com cursos mais razoáveis, opções mais interessantes. Se calhar, se as pessoas poderem ir para Lisboa ou Porto em uma hora ou uma hora e meia, não faz sentido demorarem 20 horas, a não ser para quem goste de mar e de fazer cruzeiros — mas para isso há sempre linhas de cruzeiro", acrescentou, destacando que, em termos práticos e utilitários, "cada ser humano que se quer deslocar do sítio A para o sítio B quer fazê-lo rápida e em conforto. O navio é menos confortável do que uma viagem de avião."

Durante a pesquisa, procuraram-se mais declarações de Gouveia e Melo sobre este tema. Contudo, segundo o que foi possível apurar, o candidato não se terá pronunciado publicamente novamente sobre a questão.

Esta é, portanto, a única declaração pública encontrada sobre a sua opinião relativamente à ligação marítima Madeira continente. Ou seja, não existe registo claro de que tenha afirmado anteriormente ou posteriormente que essa ligação seria necessária. Já sobre a importância marítima de Portugal, o almirante Gouveia e Melo concedeu diversas entrevistas.

Rapidamente, foram vários os partidos que reagiram às declarações do candidato presidencial repudiando a sua ideia.

Assim, tendo por base a nossa pesquisa, é possível afirmar que o candidato à presidência da República Gouveia e Melo, não alterou a sua opinião sobre este tema.