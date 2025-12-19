Força Aérea transporta dois doentes urgentes para a Madeira

A Força Aérea Portuguesa realizou, durante o dia de ontem, mais dois transportes aeromédicos entre as ilhas do Porto Santo e a Madeira.

Em causa estavam dois doentes que necessitavam de cuidados médicos urgentes.

Para esta missão foi activado o helicóptero EH-101 Merlin da Esquadra 751 – 'Pumas', destacado no Aeródromo de Manobra N.º 3, no Porto Santo.