Força Aérea transporta dois doentes urgentes para a Madeira

A Força Aérea Portuguesa realizou, durante o dia de ontem, mais dois transportes aeromédicos entre as ilhas do Porto Santo e a Madeira. 

Em causa estavam dois doentes que necessitavam de cuidados médicos urgentes.

Para esta missão foi activado o helicóptero EH-101 Merlin da Esquadra 751 – 'Pumas', destacado no Aeródromo de Manobra N.º 3, no Porto Santo. 

