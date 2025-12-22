Força Aérea transporta doente para a Madeira
A Força Aérea Portuguesa realizou, durante a tarde de ontem, um transporte aeromédicos entre as ilhas do Porto Santo e a Madeira.
Em causa estava um doente com necessidades de cuidados médicos diferenciados.
Segundo informações disponibilizadas nas redes sociais, para esta missão foi activado um avião C-295M, operado pela Esquadra 502 - 'Elefantes'.
