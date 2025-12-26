Três doentes transportados de urgência para a Madeira
A Força Aérea Portuguesa realizou, durante o dia de hoje, mais um transporte aeromédico entre as ilhas do Porto Santo e a Madeira.
Em causa estavam três doentes que necessitavam de cuidados médicos urgentes.
Para esta missão foi activado o avião C-295M, da Esquadra 502 – 'Elefantes', destacado no Aeródromo de Manobra N.º 3, em Porto Santo.
