Três doentes transportados de urgência para a Madeira

A Força Aérea Portuguesa realizou, durante o dia de hoje, mais um transporte aeromédico entre as ilhas do Porto Santo e a Madeira.

Em causa estavam três doentes que necessitavam de cuidados médicos urgentes.

Para esta missão foi activado o avião C-295M, da Esquadra 502 – 'Elefantes', destacado no Aeródromo de Manobra N.º 3, em Porto Santo.