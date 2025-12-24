Crise, saúde, política e bola dominam as manchetes de hoje

Público:

- "Casas já subiram 27% desde o primeiro pacote de medidas do Governo"

- "Almada Negreiros. Restauro dos murais começou nas varinas e vai chegar à Nau Catrineta"

- "Balanço. 2025, o ano da guinada à direita no Parlamento e autarquias"

- "Obesidade. Financiar medicamentos a 90% custaria 954 milhões"

- "Automóveis. Comprou um elétrico? Saiba se tem direito a incentivo fiscal"

Jornal de Notícias:

- "Mata rapaz de 13 anos e faz explodir a casa da ex-companheira"

- "Corrida ao shopping para as compras de última hora"

- "Saúde. Caos nos hospitais com urgências fechadas e cirurgias adiadas"

- "Informática. Novo sistema bloqueia mercadorias nos portos"

- "Gaia. Pais devem 1,8 milhões nas refeições escolares"

- "Porto. Concurso na Linha Rubi do metro fica vazio"

- "Cinema. Daniela Melchior brilha em Hollywood"

- ""V. Guimarães 1 -- Sporting 4. Goleada dos leões no Berço deixa tudo na mesma no topo da Liga"

- "Natal nas cadeias tem bacalhau mas sobretudo saudade"

Diário de Notícias:

- "Madeira tem mais médicos de família e enfermeiros por habitante que o continente"

- "Festival em Lisboa. A música ucraniana de Litá e rituais de Natal que renascem entre o paganismo e o cristianismo"

- "Debates das presidenciais. Seguro não agrediu e agrega à esquerda mais do que Marques Mendes à direita. Jorge Pinto foi a surpresa, analisam politólogos"

- "Economia. Governo reforça confiança em excedente de 'pelo menos' 0,3%"

- "Homicídios na América. Cláudio Valente. 'Nada fazia crer que ia acontecer' ou 'os sinais estavam lá todos'?"

- "Antagonismo. Crise na Venezuela agrava tensão entre Lula e Milei"

- "Paulo M. J. Afonso. Mapa de 1604 reforça descobridor da Califórnia como sendo português, diz investigador"

- "Direito de resposta do embaixador de Israel em Portugal"

- "Ciclo de Cinema. Hitchcock. As aventuras do Bem e do Mal"

O Jogo:

- "V. Guimarães 1 -- Sporting 4. Um cabaz bem recheado. Leões goleiam em Guimarães com exibição competente e não deixam FC Porto fugir na classificação"

- "Varandas volta ao ataque: 'Insustentáveis foram 40 anos de fruta, escutas, missas, padres e agentes a comprarem jogadores para perderem jogos'"

- "Luís Guilherme, extremo do West Ham referenciado para janeiro"

- "Taça de Portugal. Caldas 0 -- Braga 3. Eficácia dita leis"

- "Primeiro minuto de protesto pela alteração do estádio"

- "FC Porto. Diogo Costa é prenda de Natal. Renovou por mais três épocas e fica com cláusula de 60 MEuro"

- "Bednarek e Kewior dão ajuda no negócio de Pietuszewski"

- "Benfica. Sidny Cabral está garantido. Transferência do lateral pode chegar aos 8,5 MEuro"

- "Brasileiro Wesley, do Al Nassr, alvo de Mourinho para as alas"

- "Andebol. Reportagem. Viagem ao mundo da família Costa. O Jogo juntou pai e filhos que brilham no Sporting"

A Bola:

- " V. Guimarães 1 -- Sporting 4. Assalto ao castelo. Leão segura segundo lugar e perseguição ao FC Porto em jogo com... perus de Natal"

- "Frederico Varandas 'parte a loiça'. 'Insustentável foram 40 anos de fruta'"

- "Benfica. Sidny Cabral. Até 2030 por 6 milhões"

- "Wesley, extremo do Al Nassr, é desejado na Luz"

- "Futebol. Boavista dá novo passo pela luta pela sobrevivência"

- "Taça de Portugal. Caldas 0 -- Braga 3. Resistência caiu no início da 2ª parte"

- "FC Porto. O craque que não admite que lhe mexam no cabelo"

- "Dragão quer Pietuszewski, mas não por 11 milhões"

- "A Bola ao centro. 'Mais que uma equipa, somos uma família'. Martim Costa, andebolista do Sporting"

- "Inglaterra. Bruno Fernandes nunca tinha parado tanto tempo"