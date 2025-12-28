Madeirense Júlia Ochôa tem novo desafio esta noite

A cantora madeirense Júlia Ochôa não passou este domingo, 28 de Dezembro, ao primeiro desafio da semifinal do concurso de talentos do programa televisivo RTP1 The Voice Portugal. Contudo, o passe para a final não está totalmente perdido, já que ainda esta noite haverá uma nova votação entre os menos votados da emissão de hoje.

Esta noite, a jovem de 18 anos interpretou o tema 'Eu Sei' de Sara Tavares. O mentor da madeirense, Fernando Daniel, afirmou que a prestação desta noite foi "a melhor" desde o início do programa, frisando que Júlia Ochôa merece estar na final da competição.

O concorrente António Paulino, também da equipa de Fernando Daniel, foi o escolhido pelo público para seguir para a final do The Voice Portugal.