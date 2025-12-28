Ochôa canta e encanta com 'Eu Sei' na semifinal do The Voice Portugal

A cantora madeirense Júlia Ochôa interpretou o tema 'Eu Sei' de Sara Tavares na noite deste domingo, 28 de Dezembro, no palco do The Voice Portugal, nesta que é a semifinal do concurso de talentos do programa televisivo RTP1.

O mentor da jovem de 18 anos, Fernando Daniel, afirmou que a prestação desta noite foi "a melhor" desde o início do programa, frisando que Júlia Ochôa merece estar na final da competição.

Na sua introdução, a madeirense fez um balanço de 2025, destacando este ano como "cheio de mudança e desafio", que marcará "muito" a sua vida.

Este foi o ano em que entrou para a faculdade e mudou-se para Lisboa, apontou, salientando também o nascimento do seu primeiro sobrinho. Numa altura de "saudade", o The Voice Portugal tem sido "um refúgio", afirmou Ochôa.

Já para 2026, a madeirense assumiu o objectivo de lançar a sua primeira música original, estar mais presente nas redes sociais e prosseguir com os estudos.

Em 2021, a madeirense participou no The Voice Kids e teve como mentor Fernando Daniel.