É no mercado abastecedor dos Prazeres, na Calheta, que os residentes e visitantes celebram a Noite do Mercado que junta centenas de pessoas nas celebrações natalícias tradicionais. Frutas, legumes e flores são o atractivo, mas o prato mais apetecível é, sem dúvida, a comida, a bebida e a animação musical.

O convívio entre famílias é o complemento de uma noite que promete prolongar-se pela madrugada. Apesar do frio, os ingredientes estão à mesa, num serão bem apetecível por todos quantos celebram a quadra natalícia da forma mais tradicional na Madeira.

Foto DR/CM Calheta

As fotografias dos momentos de convívio são do nosso repórter Helder Santos (Aspress).