Natal à Madeirense

A tradição repete-se e a Noite do Mercado regressa à baixa do Funchal, reunindo uma multidão e transformando a noite numa verdadeira festa que celebra o Natal e a cultura da Madeira.

Mais uma vez, a emblemática festa natalícia madeirense atrai milhares de pessoas de toda a ilha, incluindo turistas e emigrantes que aproveitam esta época para regressar à sua terra natal, oferecendo momentos de convívio e diversão para todas as idades, dos mais jovens aos mais velhos.

A Noite do Mercado arrancou simbolicamente pouco depois das 19 horas com a presença do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, acompanhado por todo o executivo camarário e por uma banda natalícia, no início da Rua Dr. Fernão de Ornelas, assinalando oficialmente o início da noite de festa na baixa funchalense.

Na ocasião, o edil sublinhou que a aposta do Município passou por manter as actividades que são características desta época do ano, assumindo a continuidade como prioridade.

Não havia muito tempo para inovar, mas conseguimos manter aquilo que é a nossa tradição e proporcionar a todos os funchalenses, e a quem nos visita, as condições para que esta seja mais uma grande Noite do Mercado Jorge Carvalho, presidente da Câmara Municipal do Funchal

E para que possa aproveitar ao máximo este evento, reunimos num só lugar todas as informações essenciais, dicas e detalhes no nosso 'Explicador', para que nada lhe escape e possa desfrutar plenamente desta experiência na baixa da capital madeirense.