Trânsito calmo nas estradas da Madeira

A manhã desta terça-feira, 23 de Dezembro, está calma para quem anda ao volante. O trânsito flui, a esta hora da manhã, nas principais vias de acesso à cidade do Funchal sem grandes complicações.

Esta situação deve-se, em parte, às férias deste período de natalício tanto dos mais novos como trabalhadores.

A esta hora, de notar, nas câmaras da ViaLitoral e na aplicação 'Info Vias', apenas o normal abrandamento junto aos semáforos dos principais acessos ao centro da baixa funchalense, como a Rua 5 de Outubro, Rua do Visconde de Anadia, Avenida do Infante e Avenida Sá Carneiro.

Foto ViaLitoral

Ainda assim, é recomendada aos condutores atenção e precaução quanto à velocidade em que circulam, bem como quanto à distância de segurança para com o veículo da frente.