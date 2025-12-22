De acordo com as câmaras da ViaLitoral e aplicação Info Vias, até ao momento, não existe registo de acidentes nem congestionamentos nas principais estradas da Madeira, com o trânsito a fluir sem complicações de maior, na manhã desta segunda-feira, 22 de Dezembro.

Em causa está o facto de os alunos estarem de férias escolares, assim como alguns trabalhadores, o que acaba por refletir-se no trânsito.

Apesar de não haver sinais de tráfego intenso na via rápida, o mesmo não se verifica nos acessos ao centro do Funchal. Na Rua 5 de Outubro, Rua dos Ferreiros, Rua 31 de Janeiro e Rua Visconde de Anadia, por exemplo, registam-se abrandamentos.

Foto ViaLitoral

É recomendada aos condutores atenção e precaução quanto à velocidade em que circulam, bem como quanto à distância de segurança para com o veículo da frente.