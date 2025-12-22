O dia em que será apresentada uma Volta à Cidade com sete mil inscritos

A Associação de Atletismo da Madeira apresenta hoje, pela 12h00, no salão nobre da Câmara Municipal do Funchal, a 66.ª edição da Volta à Cidade, que terá lugar no próximo domingo, 28 de Dezembro. A prova terá várias novidades, algumas das quais são já do conhecimento público.

Desde logo, sabe-se que há um recorde de atletas inscritos. Sete mil pessoas querem participar nesta iniciativa desportiva, no que constitui um desafio logístico para a organização. Foi por isso mesmo que, há duas semanas, a Associação de Atletismo suspendeu a recepção de novas inscrições, pois já tinha sido atingido o limite possível.

Só o grupo hoteleiro PortoBay vai estar representado nesta Volta à Cidade do Funchal por cerca de 400 atletas, entre hóspedes, clientes, parceiros e colaboradores da empresa. Quem também está inscrito é Domingos Castro, presidente da Federação Portuguesa de Atletismo e antiga glória da modalidade.

O percurso da prova sofrerá alterações nesta edição. Depois de descerem os Correios na Avenida Zarco e seguirem em direcção à Rotunda do Infante, no regresso não voltam para o lado da Sé, descendo antes junto ao Teatro Municipal. Percorrem toda a Avenida do Mar pelo lado Norte, subindo pela Praça da Autonomia a Rua 31 de Janeiro, seguindo depois para a Rua Fernão Ornelas, passando pela Rua do Anadia e entrando na faixa Sul da Avenida do Mar em direcção à meta. Este ano, como inovação, os atletas vão ainda cortar a meta sem ter de fazer o retorno que era necessário anteriormente.

OUTROS ASSUNTOS NA AGENDA NESTA SEGUNDA-FEIRA:

06h00- Missa do parto presidida pelo bispo do Funchal, D. Nuno Brás, na paróquia de São Roque

11h30- Cerimónia de entrega dos Prémios de Mérito da Ordem dos Engenheiros, na sede da instituição, à Rua Conde Carvalhal n.º 23

12h00- Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita o megapresépio do Jardim da Serra, criado pela Associação Cultural e Recreativa Flor da Cerejeira, com o apoio da Junta de Freguesia local, na garagem do centro cívico local

15h00- Entrega de diplomas aos alunos universitários no salão nobre do Governo Regional, com presença do presidente do executivo, Miguel Albuquerque

19h30- Concerto de Natal com o grupo ‘Ensemble MadXmas’, no centro comercial MadeiraShopping

20h00- Noite do Mercado no Estreito de Câmara de Lobos

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS REGISTADOS NO DIA 22 DE DEZEMBRO:

1859 - São aprovados os Estatutos da Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portugueses, antecessora da CP.

1861 - D. Luís de Bragança sobe ao trono português.

1894 - Alfred Dreyfuss é julgado e condenado por traição, por um tribunal marcial francês. O processo revelar-se-á fundado apenas no antissemitismo das Forças Armadas.

1905 - Insurreição de operários em Moscovo.

- Começa a Revolução da Pérsia.

1927 - É publicado o decreto nº. 14772 de 1927, publicado no Diário do Governo de Portugal, que regulamentou a execução da rede elétrica nacional, concessões e tarifas, estabelecendo o Conselho Superior de Eletricidade e o Fundo de Eletrificação, fundamental para o desenvolvimento elétrico do país,

1956 - Final da Guerra do Suez. As últimas tropas anglo-francesas abandonam Port-Said, Egito.

1958 - Assinatura do acordo comercial entre a França e o Egipto.

1963 - O incêndio do navio de cruzeiro grego Lakonia, a nordeste da ilha da Madeira, causa a morte de 150 pessoas.

1969 - Morre, aos 68 anos, o escritor José Maria dos Reis Pereira, José Régio.

- O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) condena de novo a política colonialista portuguesa.

1975 - Termina o sequestro de 20 horas dos delegados à Conferência da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) em Viena, Áustria. Os raptores, elementos pró-palestinianos, partem num avião austríaco.

1983 - Toma posse, em Lisboa, a Alta Autoridade contra a Corrupção, presidida por Costa Brás, criada para investigação de situações de corrupção e fraude na Administração Pública.

1988 - O filme "Os Canibais", de Manoel de Oliveira, recebe o Prémio L' Age d'Or da Cinemateca Real de Bruxelas.

- Morre, aos 44 anos, Francisco Alves Mendes Filho, mais conhecido como Chico Mendes, líder sindical e ecologista brasileiro.

1989 - Morre, aos 83 anos, o escritor e dramaturgo irlandês Samuel Barclay Beckett, autor da peça "En attendant Godot" (1952; Esperando Godot). Prémio Nobel da Literatura em 1969.

- Manifestantes civis e tropas romenas aliam forças, em Bucareste, Roménia, e tomam a residência do ditador Nicolae Ceausescu, que se encontra em fuga.

1990 - O Iraque recusa abandonar o Kuwait e ameaça usar armas químicas em caso de ataque.

1991 - São comercializados os primeiros telefones com televisão fabricados na Europa.

1994 - A Convenção de Schengen entra em vigor na Primavera de 1995, a 26 de março, em sete dos nove países que a subscreveram, incluindo Portugal. Com a entrada em vigor dos horários de verão das companhias aéreas, é instituída a livre circulação de pessoas e são abolidos os controlos de identidade nas fronteiras interiores entre a Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Holanda, Luxemburgo e Portugal.

1999 - Os projetos de lei para a despenalização das touradas de morte em Barrancos, Beja, são "chumbados" no Parlamento.

2001 - Encerra a iniciativa Porto 2001, Capital Europeia da Cultura.

2002 - Morre, aos 50 anos, o músico turco John Graham Mellor, Joe Strummer, compositor, guitarrista e vocalista da banda britânica The Clash, precursora do movimento Punk.

2003 - "A Passagem da Noite", do realizador Luís Filipe Rocha, é eleito o melhor filme no Festival de Cinema Olympia, na Grécia.

2004 - A petrolífera russa Yukos, propriedade de Mikhail Khodorkovsky, sob prisão, é adquirida pela companhia estatal Rosneft, por um valor simbólico. A operação equivale à renacionalização da empresa.

- Os arquivos de imagem da RTP passam a ser propriedade do Arquivo Nacional das Imagens em Movimento da Cinemateca Portuguesa.

2006 - A Associação da Imprensa Diária e a Associação Portuguesa da Imprensa Regional constituem, em Coimbra, a Federação de Imprensa, que representa cerca de três centenas de jornais.

- A Autoridade da Concorrência aprova a fusão da New York Stock Exchange com a Euronext, por considerar que a operação não cria ou reforça uma posição dominante da qual possam resultar entraves à concorrência.

- O Tribunal Europeu dos Direitos do Humanos condena o Estado português a pagar quase dois milhões de euros em 17 ações instauradas no âmbito do processo de indemnizações pela reforma agrária após o 25 de Abril.

- Morre, aos 87 anos, Galina Ustvolskaia, compositora russa.

- Morre, aos 46 anos, Elena Mukhina, atleta russa, campeã mundial de ginástica artística e quatro vezes campeã europeia.

2008 - Morre, aos 74 anos, o general Lansana Conte, Presidente da Guiné-Conacri durante 24 anos.

2011 - A Parpública anuncia em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobilários que os chineses da Three Gorges Corporation foram os escolhidos para a aquisição da participação pública de 21,35 por cento na EDP.

2012 - Segunda fase do referendo sobre a nova Constituição egípcia, apoiada pelos islamitas.

2016 - O Conselho de Ministros aprova a proposta de lei que cria um novo regime sobre plataformas eletrónicas de transporte individual, como a Uber, advogando que esta trará benefícios para trabalhadores e clientes.

2017 - A tempestade tropical Tenbim assola o sul das Filipinas durante três dias, provocando inundações e deslizamentos de terras, fazendo mais de duzentos mortos.

- Os 15 Estados-membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) aprovam, por unanimidade, novas sanções à Coreia do Norte, sérias restrições ao envio de produtos petrolíferos para Pyongyang e a repatriação dos norte-coreanos que trabalham no estrangeiro, e cujos rendimentos beneficia o Governo do país, em resposta ao ensaio de um míssil balístico intercontinental no final de novembro e que poderá atingir território dos Estados Unidos.

- O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, promulga a reforma fiscal que inclui uma baixa de impostos para as empresas e que será aplicada a partir de 2018.

2018 - A violenta erupção do vulcão Anak Krakatau, na Indonésia, provoca um deslizamento de terra que cria um tsunami que atinge Lampung, Samatra, e as regiões de Serang e Pandeglang, em Java. O balanço de vítimas aponta para mais de 400 mortos e 150 desaparecidos.

- Morre, aos 72 anos, Catalina Pestana, antiga provedora da Casa Pia e uma das vozes de defesa das vítimas do processo de pedofilia que abalou a instituição.

2019 - Morre, aos 88 anos, Baba Ram Dass, guru espiritual, psicólogo e escritor norte-americano, autor de "Be Here Now", o livro que o eternizou, publicado em 1971.

2022 - O parlamento aprova, em votação final global, a taxa extraordinária que vai ser aplicada aos lucros excessivos das empresas dos setores energético e da distribuição alimentar, relativos aos anos de 2022 e 2023. A medida resulta de uma proposta do Governo e teve os votos favoráveis do PS, Bloco de Esquerda, PAN e Livre, a abstenção do PSD e PCP e o voto contra do Chega e da Iniciativa Liberal.

2024 - Morre, aos 98 anos, Álvaro Augusto Sabbo, antigo atleta olímpico, campeão de Portugal em Concurso Completo de Equitação, por uma vez, e em Saltos de Obstáculos, duas vezes. Participou nos Jogos Olímpicos Roma1960, em Concurso Completo de Equitação.

- Morre, aos 92 anos, Agostinho Jardim Gonçalves, padre e antigo chefe de gabinete do cardeal-patriarca José Policarpo, desempenhou cargos no Movimento Mundial dos Trabalhadores Cristãos, no Comité Católico contra a Fome e pelo Desenvolvimento na América Latina ou na Comissão Nacional de Apoio aos Presos Políticos portugueses. Irmão do banqueiro Jorge Jardim Gonçalves.

PENSAMENTO DO DIA: