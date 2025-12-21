Marítimo goleia Leixões (4-1) e segue na liderança da II Liga

O Marítimo reforçou, este domingo, a sua candidatura à subida de divisão com uma vitória categórica por 4-1 frente ao Leixões, em pleno Estádio do Mar, naquela que é a conquista mais folgada da temporada em jogo a contar para a 15.ª jornada da II Liga.

E, com este triunfo, os verde-rubros ampliam para sete a série de jogos consecutivos sem conhecer o sabor amargo da derrota - somam seis triunfos e apenas um empate.

Posse de bola Leixões (53%) Marítimo (47%) Remates Leixões (9) Marítimo (9) Faltas Leixões (17) Marítimo (19) Cantos Leixões (2) Marítimo (5) Amarelos Leixões (4) Marítimo (2)

Quanto ao filme do jogo, fica essencialmente marcado pela eficácia ofensiva dos insulares - que jogaram sem um ponta-de-lança de raiz - e que não deram hipóteses ao conjunto de Matosinhos, resolvendo praticamente o desafio ainda nos primeiros 45 minutos.

A equipa madeirense entrou autoritária e cedo construiu a vantagem no marcador. Aos 3 minutos Xico fez mexer o placard a favor dos visitantes, mas o Leixões reagiu e empatou aos 10 minutos, por Rochez.

Praticamente na jogada seguinte - após a reposição de bola a meio-campo - Carlos Daniel devolveu a vantagem ao conjunto orientado por Miguel Moita.

O médio de 31 anos soma já sete golos esta temporada e reforça o estatuto de melhor marcador da equipa.

Mas, o momento alto deste duelo estava guardado para a meia-hora de jogo: Martín Tejón, executou de forma soberba um livre directo, bateu Stefanovic e entrou, claramente, no leque de candidatos favoritos a vencer o prémio de golo do mês da II Liga.

No final do embate, o espanhol acabou mesmo por ser eleito Homem do Jogo.

Assim se estabeleceu uma margem de dois golos de vantagem, resultado com que as equipas recolheram aos balneários e, já na segunda parte, o Marítimo geriu os ritmos de jogo e ainda ampliou para 1-4, à conta de um autogolo de Bryan Rochez, que acertou em cheio na baliza errada na sequência de um pontapé de canto.

Até ao apito final de Luís Godinho, os madeirenses ainda desperdiçaram várias oportunidades para dilatar a vantagem que já era 'gorda'.

O Marítimo segue, assim, à condição, isolado no 1.º lugar da II Liga, com 33 pontos, e aproveita da melhor maneira os deslizes dos rivais mais directos na luta pela promoção. Neste caso, o empate entre Académico de Viseu e Vizela, bem como a derrota do Desportivo de Chaves, diante do Portimonense.

Aliás, o próximo desafio dos maritimistas para o campeonato realiza-se, precisamente, diante dos flavienses, em Trás-os-Montes, a 11 de Janeiro.