Quase 4% da população mundial vive fora do país de origem

Até 304 milhões de pessoas, representando quase 4% da população mundial, vivem fora do país onde nasceram, revelou a Organização Internacional para as Migrações (OIM) num comunicado divulgado hoje, quando se assinala o Dia Internacional do Migrante.

A OIM destacou a contribuição dos migrantes em setores essenciais como saúde, construção, agricultura e tecnologia, "prestando assistência vital em países com populações envelhecidas".

Além disso, os migrantes também apoiam a economia dos países de origem com o envio de remessas para respetivas famílias, que, em 2024, atingiram 905 mil milhões de dólares (769 mil milhões de euros), apontou a OIM.

A organização esclareceu que a maioria das remessas vai para países de rendimento médio e baixo para cobrir despesas com alimentação, educação e saúde, superando "em muitos casos" o valor da ajuda externa e dos fluxos de investimento.

Mesmo assim, a OIM lembrou o risco que continua a representar a travessia de fronteiras, especialmente quando as rotas regulares são limitadas.

"Estas viagens podem envolver travessias perigosas pelo mar e pelo deserto, exploração e acesso limitado a assistência e proteção", alertou.

O Mar Mediterrâneo, sublinhou, continua a ser uma das rotas migratórias mais mortíferas, com mais de 33.000 mortes desde 2014.

Além disso, a OIM lembrou que dentro dos países há 83,4 milhões de pessoas deslocadas internamente devido a conflitos, violência e catástrofes.