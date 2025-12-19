Orquestra Jovem Sinfonia da Madeira faz a sua estreia este domingo

O Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira acolhe, no domingo, pelas 18 horas, o concerto de estreia da Orquestra Jovem Sinfonia da Madeira, sob a direção artística de Patrícia Khachkalyan Gomes. Para a sua estreia, conta com o apoio da Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, na qualidade de gestora da Orquestra Clássica da Madeira, e do Banco BPI/Fundação “La Caixa”.

A criação desta orquestra partiu da iniciativa da jovem madeirense maestrina e oboísta Patrícia Khachkalyan Gomes, que teve a sua formação inicial no Conservatório – Escola das Artes da Madeira e que no presente se encontra a frequentar o primeiro ano de mestrado em música no prestigiado Royal College of Music de Londres.

"Esta Jovem Orquestra simboliza o espírito criativo, empreendedor e promissor da nossa juventude, bem como a visão de uma Região que acredita no seu talento. Este será, sem dúvida alguma, um momento histórico para os jovens, como também para a nossa Região, pois a música é uma ferramenta de transformação social e de progresso das sociedades", indica nota à imprensa.

Para a sua estreia, a Orquestra Jovem Sinfonia da Madeira irá apresentar-se com dois solistas, o pianista Rafael Kyrychenko e o Trompetista Pedro Dantas com uma Orquestra de cordas constituída por vinte e três músicos (violinos, violas, violoncelos e contrabaixos), sob a direção da maestrina Patrícia K. Gomes.

Esta Orquestra é também apoiada por uma Comissão de Honra constituída por dezoito individualidades de referência na nossa Região, a maioria são pessoas que no seu percurso profissional e/ou político têm ou tiveram um papel importante na formação artística dos jovens, tratam-se de: Rubina Leal (Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira), Miguel Albuquerque (Presidente do Governo Regional), Alberto João Jardim (Ex-Presidente do Governo), José Pena do Amaral (Administrador do BPI/Fundação "La Caixa"), os Ex-Secretários Regionais de Educação Eduardo Brazão de Castro, Francisco Santos, Francisco Fernandes, Jaime Freitas e Jorge Carvalho; Ex-presidentes do Conservatório – Escola das Artes da Madeira Inês Clode, Inês Costa Neves, Tomásia Alves e Carlos Gonçalves; os Ex-Secretários Regionais da Cultura João Carlos Abreu e Conceição Estudante; Manuela Aranha (Ex-Diretora Regional da Cultura); António Trindade (Fundador do Grupo Hoteleiro Porto Bay Hotels & Resorts) e Francisco Costa (Administrador Executivo da Fundação Princesa Dona Maria Amélia). O apoio desta Comissão de Honra simboliza o reconhecimento da importância da criação deste projeto regional para a sociedade madeirense e para o próprio sector artístico-cultural.

No âmbito da responsabilidade formativa e pedagógica da Orquestra Clássica da Madeira, os alunos e formandos de todas as áreas artísticas do Conservatório-Escola das Artes da Madeira têm entrada livre mediante apresentação de cartão estudante e disponibilidade do Salão Nobre. Os bilhetes têm um custo de 15 euros.

PROGRAMA

Dmitri Shostakovich [1906 - 1975] - Concerto para Piano, Trompete e Orquestra de Cordas Op. 35

Edward Elgar [1857 - 1934] - Serenata para cordas op.20

Joly Braga Santos [1924 - 1988] - Concerto para Cordas op.17

Constituição dA “Orquestra Jovem Sinfonia da Madeira”

Direção Artística da Orquestra

Patrícia Khachkalyan Gomes

Solistas

Rafael Kyrychenko – Piano

Pedro Dantas - Trompete

1.ºs Violinos

Daniel Perzhan

Sofia Chiara

Filipe Abreu

Joana Costa

Jéssica Agrela

Consthança Silva

2.ºs Violinos

Marcelo Caldeira

Gabriela Assunção

Diogo Silva

Elisa Alves

Jesus Madrid

Francisco Loreto

Violas

Francisco Caldeira

Clarisse Gomes

Gabriel Marcos

Alexandra Ramos

Carolina Ornelas

Rodrigo Freitas

Violoncelos

Luís Andrade

Matias Assunção

Beatriz Perestrelo

Contrabaixos

Gonçalo Abreu

Emanuel Inácio