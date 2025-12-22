Acidente de autocarro na Indonésia faz pelo menos 16 mortos

Um acidente de autocarro causou hoje, pelo menos, 16 mortos e vários feridos numa autoestrada da ilha indonésia de Java, informou um responsável pelos serviços de emergência.

O veículo de transporte público, que partiu da capital Jacarta em direção a Yogyakarta, fez uma curva a uma velocidade "bastante elevada", colidiu com a barreira de segurança e capotou, informou a mesma fonte, responsável pela dependência local da proteção civil da Indonésia, num comunicado.

Os acidentes de transporte são frequentes na Indonésia, onde os veículos são muitas vezes antigos e mal conservados e onde o código da estrada nem sempre é respeitado.

Em 2019, pelo menos 35 pessoas morreram quando um autocarro caiu numa ravina na ilha de Sumatra.