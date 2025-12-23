Multas por fuga ao fisco mais do que duplicaram em 4 anos

A evasão fiscal e as irregularidades alfandegárias no transporte de mercadorias têm vindo a aumentar sucessivamente desde o fim da pandemia. Só entre Janeiro e Novembro deste ano, a GNR levantou mais de 3.400 autos de contra-ordenação. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 23 de Dezembro.

O maior destaque gráfico da primeira página vai para "Emigrante ilumina a ‘Festa’ pela última vez com 270 mil luzes". José Carlos Freitas, 73 anos, voltou de Londres e gastou seis semanas naquela que promete ser a sua última grande iluminação de Natal. A casa em Santa Quitéria tornou-se paragem obrigatória para madeirenses e visitantes.

Na rubrica ‘No Rasto de’ saiba que o “Ministério Público arquiva inquérito no caso do lince ‘Bores’". Investigação conclui inexistência de indícios de crime e iliba actuação do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza.

"Madeira lidera projecto pioneiro de monitorização electrónica dos recursos marinhos" e "‘Inclusão’ quer fixar talento jovem na Região e continuar a combater assimetrias" são outras notícias que merecem destaque de capa nesta edição.

Tudo isto e muito mais poderá ler esta terça-feira no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper, que poderá subscrever de forma rápida aqui:

Como sempre poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da nossa aplicação ‘mobile’, que pode descarregar confortavelmente através da ‘PlayStore’ ou ‘APP Store’, introduzindo para tal no motor de busca o seguinte: dnoticias.pt.

Pode também visitar o nosso ‘site’ ou fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do lifestyle está em d7.dnoticias.pt.

Nas nossas páginas de Facebook e Instagram a informação é sempre actualizada:

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.

Tenha um excelente dia e boas leituras com o seu DIÁRIO.