Veja o 4.º episódio da série 'Um Minuto, Uma Vida' realizada na Madeira

A série 'Um Minuto, Uma Vida' continua com o testemunho inspirador de Christine, natural da Suíça, mãe de dois rapazes, atleta apaixonada e gestora de uma empresa familiar de metalomecânica.

Entre as montanhas nevadas onde esquia e os trilhos da Madeira onde corre, Christine encontrou na Região mais do que um lugar para viver - encontrou uma segunda família.

Recebida com carinho e respeito, divide a vida entre dois países, mas é na Madeira que sente o apoio de uma comunidade que a acolheu de braços abertos. Aqui construiu amizades fortes, laços duradouros e uma rotina feita de desporto, trabalho e afeto.

Este episódio integra a campanha 'Imigrantes: Acolher | Proteger | Integrar | Promover', promovida pelo Governo Regional da Madeira através da Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa.

Os quatro pilares da política regional para as migrações guiam esta mensagem: Acolher — reconhecer a humanidade do outro; Proteger — garantir direitos; Integrar — criar pertença; Promover — permitir que cada pessoa desenvolva o seu potencial Uma campanha que lembra que migrar é um gesto profundamente humano — e que cada pessoa traz consigo histórias, experiências e valores que enriquecem a nossa sociedade. Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa

