Colisão entre camião e autocarro na Índia faz pelo menos 9 mortos

Pelo menos nove pessoas morreram hoje após uma colisão entre um camião em alta velocidade e um autocarro no estado de Karnataka, sul da Índia, provocando um incêndio que destruiu o veículo e encurralou vários passageiros no interior.

O acidente ocorreu por volta das 02:00 locais (21:30 TMG), no distrito de Chitradurga, quando um camião porta-contentores atravessou o separador central da estrada e colidiu de frente com um autocarro de viagens noturnas, com beliches, que se dirigia para Gokarna com mais de 30 passageiros a bordo.

"O camião invadiu a faixa contrária e colidiu com o autocarro. O veículo pegou fogo imediatamente após o impacto e a maioria das vítimas morreu queimada dentro dele", disse à imprensa o inspetor-geral da Polícia da Zona Leste, Ravikanthe Gowda.

O motorista do autocarro, que continua hospitalizado, afirmou que tentou manobrar ao ver o camião a aproximar-se em alta velocidade, mas não conseguiu evitar a colisão. "Eu estava a circular a cerca de 60 ou 70 quilómetros por hora. Vi o camião a aproximar-se do outro lado da faixa separadora e depois só me lembro do impacto", relatou.

Os serviços de proteção civil indianos acorreram ao local após o acidente para extinguir as chamas e resgatar os feridos, e a via permaneceu parcialmente bloqueada durante várias horas.

A Presidente da Índia, Droupadi Murmu, expressou pesar pelo acidente e transmitiu condolências às famílias das vítimas.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, anunciou uma compensação financeira de 200.000 rúpias (cerca de 2.200 euros) destinada aos familiares de cada falecido e de 50.000 rúpias aos feridos.

Os acidentes de trânsito são frequentes na Índia, em grande parte devido ao excesso de velocidade, ao mau estado das estradas e ao elevado volume de tráfego, especialmente durante a noite nas vias interurbanas.

Na semana passada, um episódio de nevoeiro tóxico causado pela poluição provocou um acidente múltiplo no norte da Índia, envolvendo outro autocarro de transporte noturno, que provou, pelo menos, 13 mortos e dezenas de feridos.