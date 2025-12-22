Iguarias tradicionais brilham na Noite do Mercado do Estreito

O Estreito de Câmara de Lobos vive, na noite de hoje, mais uma edição da tradicional Noite do Mercado, que voltou a atrair muitos visitantes ao centro da freguesia.

O Mercado do Estreito recebe uma noite especial, marcada pela música, animação e por uma mostra de sabores, onde se destacaram as frutas, os legumes e as iguarias tradicionais da época, como as sandes de carne de vinha-d’alhos, o cacau quente e a poncha.

O cartaz de animação prolonga-se noite dentro, com actuações de vários artistas e bandas locais e fogo-de-artifício à meia-noite.

Com 26 barracas de comes e bebes e horário alargado até às 03 horas, o evento conta ainda com o comércio local de portas abertas, reforçando a dinâmica económica da freguesia e confirmando a Noite do Mercado como uma das iniciativas mais concorridas do calendário festivo do concelho.