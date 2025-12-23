Tangerina lidera as compras desta manhã

É esta noite que se realiza uma das tradições mais procuradas pelos madeirenses nesta quadra festiva: a Noite do Mercado. O evento decorre no Mercado dos Lavradores e nas ruas circundantes, atraindo residentes e turistas. No entanto, a Noite do Mercado não começa ao entardecer. Para quem monta as barracas de frutas, ramagens e flores, destinadas a guarnecer a mesa e a casa nesta quadra festiva, o dia começa bem cedo.

A azáfama das últimas compras de Natal faz-se sentir esta manhã, com a tangerina a assumir o protagonismo. Ao DIÁRIO, vários vendedores ambulantes fazem um balanço do negócio ainda durante o dia.

A fruta que mais se destaca é a tangerina, seguindo-se outras como o ananás e a anona, bem como as flores.

Veja como se vive o ambiente no Mercado dos Lavradores e nas ruas envolventes, onde a magia e os aromas de Natal sobressaem.