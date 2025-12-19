Noite do Mercado realiza-se este sábado na Ribeira Brava
A Noite do Mercado da Ribeira Brava realiza-se este sábado, na frente-mar da vila, com um programa recheado de sons e sabores.
Trata-se de uma das celebrações mais vibrantes e autênticas do Natal madeirense que engrandecem o ambiente vivido na Ribeira Brava. Mais do que um evento comercial, é uma noite onde se cumpre a tradição de ir ao Mercado comprar frutas, flores, hortaliças e ramagens para o Natal. Câmara Municipal da Ribeira Brava
A animação será uma constante no palco montado junto ao Mercadinho de Natal que oferece uma variedade de iguarias da época, destacando-se as broas, os licores, as sandes, a poncha e diversa gastronomia alusiva à quadra natalícia.
Para além das actuações da Banda Municipal, dos grupos de música tradicionais e do Coro infantojuvenil da Ribeira Brava, que já conquistou o seu lugar no evento, a festa contará com o Trio Inlay, Beatriz Abrunhosa e João Vinagre. A noite prossegue com os sons a cargo do Café do Teatro.
Paralelamente, será realizado o primeiro sorteio da Campanha ‘Eu opto pelo Comércio Local’ que vai atribuir vouchers no valor de .1500 euros.