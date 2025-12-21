Idosa desaparecida em Santa Maria Maior há dois dias

Maria Rosária Barreto Moniz, de 82 anos, continua desaparecida desde as primeiras horas desta sexta-feira, 19 de Dezembro, na zona do Caminho do Meio, em Santa Maria Maior, Funchal. A idosa terá saído de casa sem documentos nem telemóvel, apenas vestindo um pijama diferente, sem avisar nenhum familiar.

De acordo com a sobrinha, a última vez que Maria Rosária foi vista foi por volta das 7h20 do mesmo dia do desaparecimento, vestindo umas calças de ganga azul clara e um casaco vermelho claro com fecho.

Durante as últimas duas noites, os familiares realizaram buscas, mas sem sucesso. A PSP mantém-se activa nas diligências de procura ao longo do dia, em colaboração com os familiares.

A família partilhou uma fotografia recente da idosa e apela a quem tenha informações sobre o seu paradeiro para contactar o número 965 404 205 ou a PSP.