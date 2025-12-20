Totoloto com potencial para novo jackpot

Os números extraídos este sábado, 20 de Dezembro, no sorteio número 102/2025 do Totoloto, tem potencial para ser um novo jackpot que irá acumular, previsivelmente, mais 200 mil euros aos 1,8 milhões de euros que estavam em jogo.

Assim, de acordo com a Jogos Santa Casa, foram extraídos os seguintes 5 números e o 'número da sorte':

4 - 5 - 11 - 16 - 40 e 2.

Se superou as probabilidades de 1 em 24.789.492 de ter saído com o 1.º prémio, então saiba que ainda terá de deixar nos cofres do Estado 20% desse montante, o que implica que de 1,8 milhões de euros ficará com 1.440.000 (um milhão e 444 mil euros), levando os impostos do jogo 360 mil euros.