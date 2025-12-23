Regiões House promove hoje a 8.ª edição da Noite de Fado

A histórica Rua Direita vai transformar-se esta noite num palco de emoções com a 8.ª edição da Noite de Fado, promovida pela Regiões House.

Numa das noites mais emblemáticas desta quadra - a Noite do Mercado - o fado não irá ficar confinado a 'quatro paredes', estendendo-se também para a rua, envolvendo moradores e visitantes na vivência desta celebração.

"Entre aromas que convidam à partilha e sabores que contam histórias, o público é convidado a viver uma experiência onde tradição, gastronomia e arte musical se cruzam, ao ritmo da cidade em festa", refere nota enviada.

Susana Andrade, fadista madeirense de grande expressividade, leva consigo todo o sentimento do fado. Acompanhada por Susana Abrantes e César Abrantes, que darão vida às cordas da guitarra portuguesa e da guitarra clássica, criando um diálogo musical capaz de despertar memórias e sentidos.

"É uma noite para saborear devagar: fado que embala, tábuas de queijos e enchidos, vinhos cuidadosamente selecionados e ainda as tradicionais sandes de carne de vinho e alhos, de galinha, a canja e a poncha, sabores típicos desta quadra natalícia", lê-se ainda.