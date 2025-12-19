PSD vota contra Orçamento de Santana por considerá-lo "pouco ambicioso"

O Grupo Municipal do PSD na Assembleia Municipal de Santana votou contra a proposta de Orçamento e Plano para 2026, considerando-a "pouco ambiciosa, parca em soluções e desajustada à realidade do concelho", informa o partido através de comunicado enviado à imprensa.

Concelho de Santana com orçamento de 11,3 milhões de euros para 2026 A Assembleia Municipal de Santana, na Madeira, aprovou hoje o orçamento para 2026, no valor de 11,3 milhões de euros, ligeiramente superior ao deste ano, com os votos favoráveis do CDS-PP e contra do PSD.

Os social-democratas criticam a falta de investimento em várias áreas. Nos apoios sociais, defendem que os "regulamentos deviam ser revistos para benefício de todas as instituições do concelho". Na habitação, o PSD lamenta a ausência de políticas para fixar população e apoiar a construção de novas casas.

O partido critica ainda a falta de aposta na natalidade, na reformulação dos apoios às famílias e no tecido empresarial. Propõe um programa de comparticipação com a Taxa Social Única (TSU) para manter postos de trabalho.

Lamentam também que o orçamento não preveja a repartição da Taxa Turística pelas seis freguesias do concelho, medida que consideram fundamental para a dinamização económica descentralizada.

"Lamentamos que, num concelho reconhecido como Reserva Mundial da Biosfera pela UNESCO, que possui uma rede viária segura e de qualidade, fruto da visão e do investimento do Governo Regional nos últimos 15 anos, que tem infraestruturas de saúde de excelente qualidade, que possui uma rede escolar de excelência, serviços públicos eficazes, comércio e restauração dinâmica e que conta com instituições sociais, culturais e etnográficas de referência, não exista vontade nem capacidade política para olhar mais além e para cumprir novas metas que seriam essenciais para o futuro", concluem.