Noite do Mercado atrai multidão à Ribeira Brava

Num ambiente marcado pela "forte adesão do público, a Ribeira Brava vive a Noite do Mercado numa festa de convívio e alegria que une gerações", informa a autarquia em nota revelada esta noite.

"A animação musical é o grande motor desta celebração que começou com os acordes da Banda Municipal da Ribeira Brava. O palco principal e as ruas envolventes foram preenchidos pela sonoridade típica da época, com as atuações do Coro Infantojuvenil, do Grupo de Folclore da Casa do Povo da Ribeira Brava e dos Amigos da Casa do Povo da Serra de Água", resume o que os residentes e visitantes poderão encontrar.

"É um momento fundamental para a nossa identidade e para a economia local", referiu o presidente da Câmara, destacando também o sucesso da campanha 'Eu Opto pelo Comércio Local', que realizou o seu primeiro sorteio durante o evento.

Jorge Santos referiu ainda que esta Noite do Mercado "é o espelho da alma da nossa gente" e "ver a vila cheia, as tradições mais vivas do que nunca e o comércio local a pulsar de energia é o melhor sinal de que o Natal na Ribeira Brava continua a ser uma celebração de união e orgulho para todo o concelho", disse, citado na nota de imprensa.

Para além da música, os sabores tradicionais também são protagonistas. "As 17 barraquinhas espalhadas pela frente-mar registam uma procura constante por iguarias como a carne de vinha-d'alhos, o bolo do caco e a indispensável poncha. No Mercado Municipal, que abriu as portas de madrugada, as bancas de frutas, legumes e ramagens de Natal completaram o cenário de um mercado que viveu horas de grande azáfama", incentiva.

Refira-se que a festa, que se prolonga pela madrugada fora com as actuações dos artistas Inlay, Beatriz Abrunhosa, João Vinagre e Café do Teatro, "confirma a Ribeira Brava como um ponto de paragem obrigatório no roteiro do Natal madeirense, celebrando com brio a alma e os costumes da sua gente".