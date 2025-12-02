Bolieiro diz que "não haverá perturbações" com saída do presidente da SATA

O presidente do Governo Regional dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) considerou hoje que "não haverá perturbações" na SATA com a saída do presidente Rui Coutinho e com a indigitação de Tiago Santos para o cargo.

O presidente da administração da SATA, Rui Coutinho, apresentou a demissão do cargo, revelou hoje à Lusa o Governo dos Açores, que vai nomear o diretor financeiro, Tiago Santos, para a liderança do grupo de aviação.

"O senhor presidente do conselho de administração da SATA dirigiu-nos uma carta a pedir a sua demissão. Não é surpresa, na medida em que, tal como aliás é afirmado na carta, nós tínhamos feito, aquando da sua nomeação e aceitação, um entendimento que era objetivo: concluir o processo de alienação do capital social para efeitos de privatização da Azores Airlines e o processo de reestruturação, que também envolve o 'handling'", disse José Manuel Boleiro.

O presidente do Governo açoriano falava aos jornalistas nas Lajes das Flores, à margem de uma visita estatutária do executivo regional à ilha das Flores.

Segundo o governante, "essa missão foi aceite pelo dr. Rui Coutinho", a quem aproveitou para "agradecer o seu trabalho e dedicação" na SATA.

"Ora, infelizmente não conseguimos concluir, embora estejam em bom curso, os processos de reestruturação do grupo SATA com ele [Rui Coutinho], mas a verdade é que ele tem outros compromissos de caráter profissional a partir de janeiro de 2026", acrescentou.

Bolieiro referiu que a decisão do Governo Regional "foi a de aceitação, reconhecer o trabalho desenvolvido, agradecer o seu cumprimento".

Para "perturbar o menos possível as circunstâncias", o executivo irá indigitar o atual diretor financeiro da SATA, Tiago Santos, para ser o futuro presidente do conselho de administração.

Segundo o governante, irá ser mantido "o percurso que está definido para a reestruturação do grupo SATA e, também, desde logo, a comunicação à Comissão Europeia relativamente à necessidade de uma prorrogação do prazo definido".

José Manuel Bolieiro admitiu que, com este percurso, "não haverá perturbações" e deseja que "efetivamente não haja" na companhia aérea açoriana.

"É o que eu posso assumir e renovar o meu agradecimento à missão desenvolvida pelo doutor Rui Coutinho", concluiu.

O Governo dos Açores agradeceu hoje ao presidente cessante da SATA o contributo para o "reforço da estabilidade" do grupo e manifestou confiança no trabalho do futuro líder do conselho de administração, Tiago Santos.

Na primeira reação oficial após serem conhecidas as mudanças na liderança da SATA, o executivo dos Açores confirmou, através de comunicado, a saída de Rui Coutinho, a quem reconhece o "trabalho desenvolvido durante o exercício das suas funções".

Fonte do Governo dos Açores avançou à agência Lusa que Rui Coutinho alegou no pedido de demissão um convite profissional para a direção do aeroporto do Funchal.

Rui Coutinho tinha sido indicado para presidente da SATA em junho de 2024 após a saída de Teresa Gonçalves, que se demitiu a 09 de abril do ano passado e que tinha substituído Luís Rodrigues em abril de 2023.

Tiago Santos, que integrou a administração da SATA em julho de 2024, é economista, foi membro do conselho de administração e diretor financeiro do Metropolitano de Lisboa, Carris, Transtejo e Soflusa entre 2015 e 2016, funções que também ocupou na empresa Oitante, entre 2016 e 2018.

A mudança na administração na SATA acontece numa altura em que está em curso o processo de privatização da Azores Airlines, companhia do grupo responsável pelas ligações entre os Açores e o exterior.

O consórcio Atlantic Connect Group apresentou a 24 de novembro uma proposta de 17 milhões de euros por 85% da capital social da Azores Airlines, tendo o Governo dos Açores solicitado à Comissão Europeia a prorrogação do prazo para a privatização da companhia até 31 de dezembro de 2026.

A proposta está atualmente a ser analisada pelo júri do concurso, liderado pelo economista Augusto Mateus.