Presidente vai ser operado a uma hérnia
Chefe de Estado foi admitido no Hospital, no mesmo dia da sua última comemoração do 1.ª de Dezembro, como Presidente
O presidente Marcelo Rebelo de Sousa vai ser operado a uma "hérnia encarcerada", no Hospital de São João, no Porto, onde deu entrada hoje depois de uma indisposição, revelou a presidente do conselho de administração daquela unidade hospitalar, Maria João Baptista.
Numa declaração aos jornalistas, Maria João Baptista disse que Marcelo Rebelo de Sousa "está muito bem em termos anímicos", e que a cirurgia de urgência à qual vai ser submetido "é de um risco baixo cirúrgico e anestésico".
"É previsível que nos próximos dias fique aqui connosco", disse.