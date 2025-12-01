O presidente Marcelo Rebelo de Sousa vai ser operado a uma "hérnia encarcerada", no Hospital de São João, no Porto, onde deu entrada hoje depois de uma indisposição, revelou a presidente do conselho de administração daquela unidade hospitalar, Maria João Baptista.

Marcelo Rebelo de Sousa foi hospitalizado Presidente da República terá sofrido paragem de digestão

Numa declaração aos jornalistas, Maria João Baptista disse que Marcelo Rebelo de Sousa "está muito bem em termos anímicos", e que a cirurgia de urgência à qual vai ser submetido "é de um risco baixo cirúrgico e anestésico".

"É previsível que nos próximos dias fique aqui connosco", disse.