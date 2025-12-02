Presidente da SATA demite-se e será substituído por director financeiro

O presidente da administração da SATA, Rui Coutinho, apresentou a demissão do cargo, revelou hoje à Lusa o Governo dos Açores, que vai nomear o diretor financeiro, Tiago Santos, para a liderança do grupo de aviação.

"O Governo Regional dos Açores informa que o presidente do conselho de administração da SATA Holding, Rui Coutinho, apresentou o seu pedido de demissão, com efeitos a 01 de janeiro de 2026, invocando razões profissionais", avançou o Governo dos Açores, em resposta por escrito enviada à agência Lusa.

O executivo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) adianta que a nomeação do atual diretor financeiro do grupo Tiago Santos para a presidência do conselho de administração visa "assegurar a necessária continuidade e estabilidade" no grupo.