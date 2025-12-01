Primeiro-ministro já falou com Presidente da República e está a acompanhar a situação

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, já falou hoje com o Presidente da República e está a acompanhar a evolução do estado de saúde de Marcelo Rebelo de Sousa, disse à Lusa fonte do seu gabinete.

O chefe de Estado está a ser operado a uma "hérnia encarcerada", no Hospital de São João, no Porto, onde deu entrada hoje depois de uma indisposição, revelou a presidente do conselho de administração daquela unidade hospitalar.

A Lusa contactou o gabinete do primeiro-ministro, que referiu que Luís Montenegro já falou com Marcelo Rebelo de Sousa e está a acompanhar a evolução da situação.

Numa declaração aos jornalistas, a presidente do Hospital de São João, Maria João Baptista, disse que Marcelo Rebelo de Sousa "está muito bem em termos anímicos", e que a cirurgia de urgência à qual vai ser submetido "é de um risco baixo cirúrgico e anestésico".

"É previsível que nos próximos dias fique aqui connosco", disse, referindo que o chefe de Estado deu entrada "com indisposição e vómitos".

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi admitido hoje no Hospital de São João, no Porto, depois de se ter sentido indisposto, na sequência de uma paragem de digestão, indicou a Presidência da República.

Na página oficial na Internet, a Presidência da República explicou que o chefe de Estado sentiu-se indisposto "quando regressava de Amarante, das exéquias do Engenheiro António Mota", em Amarante.

"Os médicos da Presidência da República entenderam que, antes de fazer a viagem de regresso a Lisboa, seria melhor proceder a exames médicos, que estão neste momento em curso pela equipa médica deste hospital do Serviço Nacional de Saúde", acrescentou a nota.

Marcelo Rebelo de Sousa, 76 anos, presidiu durante a manhã de hoje, na Praça dos Restauradores, em Lisboa, às comemorações de homenagem aos Heróis da Restauração e da Guerra da Aclamação, que celebra o restabelecimento da independência nacional em 1640, e seguiu depois para as cerimónias fúnebres do antigo presidente da Mota-Engil, António Mota.

No sábado, o Presidente da República visitou ao fim do dia o Banco Alimentar Contra a Fome, em Alcântara, Lisboa.

Na declaração à imprensa, cerca das 22:00, Maria João Baptista disse ainda que a decisão de se proceder a uma cirurgia decorreu ainda do facto de Marcelo Rebelo de Sousa "já ter sido submetido a uma cirurgia prévia por uma hérnia semelhante a este quadro que tem neste momento".

De acordo com a representante, uma hérnia "corresponde a uma área da parede abdominal que é mais frágil e que permite que uma parte do intestino passe através dos tecidos", comprometendo "a capacidade de irrigar os tecidos".